NTV ekibi Zincirleme Reaksiyon'da anlattı. Ateş hattında 40 gün

Gündemi ve hayatı takip eden konu başlıklarını ele alan ve her cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Zincirleme Reaksiyon'un bu haftaki konu başlıklarından biri ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş oldu.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın en sıcak günlerinde, füzelerin gölgesinde tam 40 gün geçiren NTV muhabiri Osman Terkan ve NTV kameramanı Cüneyt Ali Horozal, yurda döndükten sonra Zincirleme Reaksiyon’da bölgedeki gözlemlerini paylaştı. Halkın sığınak disiplininden, Türk gazeteci oldukları için sahada karşılaştıkları baskılara kadar dikkat çeken detaylar paylaştılar.

ATEŞ HATTINDA GEÇEN 40 GÜNDE NELER OLMUŞTU?

İsrail’de savaşın ilk haftası ile ateşkes öncesi süreç arasında halkın psikolojisi tamamen değişti. Osman Terkan, sahadaki sığınak disiplinini şu sözlerle aktarıyor:

"Hava savunma sistemlerine olan bir güven ve sahip oldukları o sığınak kültürü var. Bunu sistematik olarak harfiyen uyguluyorlar. Her saat ne zaman siren çalsa; markette, restoranda nerede olurlarsa olsunlar işlerini bırakıp en yakın sığınağa gidiyorlar. Ölü sayısının az olmasının en temel sebebi bu sığınak kültürüdür."

“İLK HAFTA GÜVEN, SON HAFTA KORKU”

Ancak İran’ın taktik değişikliği bu güveni sarstı. Terkan, son haftadaki kırılmayı şöyle özetliyor:

“Hava savunma sistemlerinin delindiğini gördüler. Çok başlıklı füze sistemi kullanılmaya başlayınca savunma sistemleri engelleyemedi. Haliyle Tel Aviv'in göbeğine o bombaların düşmesi panik seviyesini yükseltti. İlk başlarda bir rahatlık ve güven vardı ama son haftalarda tamamen korku hakimdi.”