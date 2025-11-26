NTV Radyo'ya iki ödül: Sedat Simavi Ödülleri açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kurucu Başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri’ne bu yıl değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları belli oldu.

Gazetecilikten edebiyata, spordan bilime uzanan geniş yelpazedeki ödüllerde bu yıl NTV Radyo iki ayrı kategoride başarı elde etti.

NTV Radyo’da 8 Mart 2025’te yayınlanan Kerem Ali Boyla'nın ve Yaz Güvendi'nin sunduğu “Şehir Kuşçuları: Leylekler” adlı program, yılın radyo programı dalında ödüle değer görüldü.

Ayrıca NTV Radyo’nun 13 Şubat 2025 tarihinde Dünya Radyo Günü kapsamında yayınladığı Zeynepgül Alp'ün sunduğu “Pencere: Dünya Radyo Gününde Hataylı Radyocular Anlatıyor” programı ise övgüye değer bulundu.

Sedat Simavi Ödülleri, medya ve kültür dünyasında yılın en prestijli başarıları arasında gösteriliyor.