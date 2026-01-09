NTV'de yayınlanan "Empati" programına Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ödül
09.01.2026 14:32
NTV - Haber Merkezi
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu. Gecede NTV'nin sevilen programı "Empati" de ödül aldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen, "24'üncü Yılın Yıldızları Ödülleri", dün akşam sahiplerini buldu. Yapılan oylama sonucu birçok dalda öne çıkan isimler ödüle layık görüldü.
Çarşamba akşamları NTV ekranlarında, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan "Empati" programı da törenden ödülle döndü.
Törende "Yılın Kültür Sanat programı" ödülüne layık görülen Empati adına ödülleri, BBO Yapım'dan Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar aldı.
"Empati" programının son bölümüne, oyuncu Burcu Kara konuk oldu. Yaşanmış hikayelerle empati kuran ünlü isim, kendi çocukluğundan, ailesinden ve kariyerinden de bahsetti.