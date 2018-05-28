Lifetime TV’de ekrana gelen Senin Mucizen programına konuk olan Nükhet Duru, açıklamalarda bulundu. 64 yaşındaki Duru, şu ifadeleri kullandı: “Ben bir tek şeyi biliyorum, o da ne dediğini bilen bir şarkıcı olduğum. Türkiye’de bu çok az. Bugün artık demim ve yaşım dolayısıyla ‘ayıp olmasın’ falan diyecek halim yok. Tevazuyu bir taraf bırakırsam, Türkiye’deki gelmiş geçmiş en iyi yorumcu benim. Çünkü benim ne dediğimi kim dinlerse anlıyor, hatta yabancılar bile anlıyor.”



İlk eşi Dikran Masis’ten de bahseden sanatçı, “Çalışmama izin vermedi, kıskanç bir yapısı vardı” dedi.



Duru, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine de şöyle konuştu: “Şu an aşık olduğum biri yok. Başarılı bir kadının kendi başarısını problem etmeyecek bir erkeğe ihtiyacı var. Öncelikle motive edecek. Aşka biraz ara vermek istedim. Oğlumun üniversite yıllarında onun karşısına büyük bir aşkla çıkmaya çekindim.”

NÜKHET DURU: BU ROLE OYA AYDOĞAN'IN RUHUNU KATTIM - İZLE

