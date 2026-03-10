Nükhet Duru'nun açıklamasına The Weeknd'den yanıt. "Benim için zevkti"

Dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd, 2015'te yayınlanan ve kariyerinin hit parçalarından olan "Often"da Nükhet Duru'nun "Ben Sana Vurgunum" adlı eserinden bir bölümü kullanmıştı. Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru da katıldığı bir programda Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'den bahsetti.

“ORADAN İYİ BİR GELİR ELDE ETTİM”



Duru, bu konuyla ilgili "The Weeknd, 'Often' şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi bir gelir elde ettim" şeklinde konuştu.