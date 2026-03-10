Nükhet Duru'nun açıklamasına The Weeknd'den yanıt. "Benim için zevkti"
10.03.2026 11:45
Nükhet Duru, "Mahmure", "Sevda", "Ben Sana Vurgunum" gibi şarkılarıyla tanınıyor.
Nükhet Duru, "Ben Sana Vurgunum" adlı eserini, "Often" adlı şarkısında kullanan The Weeknd’den bahsetmesi sonrası dünyaca ünlü şarkıcıdan yanıt geldi.
Dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd, 2015'te yayınlanan ve kariyerinin hit parçalarından olan "Often"da Nükhet Duru'nun "Ben Sana Vurgunum" adlı eserinden bir bölümü kullanmıştı. Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru da katıldığı bir programda Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'den bahsetti.
“ORADAN İYİ BİR GELİR ELDE ETTİM”
Duru, bu konuyla ilgili "The Weeknd, 'Often' şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi bir gelir elde ettim" şeklinde konuştu.
Nükhet Duru'nun seslendirdiği "Ben Sana Vurgunum" şarkısı, Sabahattin Ali'nin "Eskisi Gibi" şiirinden Ali Kocatepe tarafından bestelendi.
“MÜZİK SINIR TANIMAZ”
“Starboy”, “Blinding Lights” ve “Save Your Tears” gibi şarkılarıyla da tanınan The Weeknd de bu açıklamaya kayıtsız kalmadı. Dünyaca ünlü şarkıcı, Duru’nun sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak “Benim için zevkti” ifadelerini kullandı.
71 yaşındaki usta sanatçı Nükhet Duru da The Weeknd'e “Müzik sınır tanımaz. sevgilerimi gönderiyorum prensim” sözleriyle karşılık verdi.
“ŞARKININ O KADAR ÜNLÜ OLACAĞINI TAHMİN ETMEDİM”
Nükhet Duru'nun vokalliğini doğrudan kullanan The Weeknd'in “Often” adlı şarkısı, “Grinin Elli Tonu” filminde de kullanılarak dünya çapında popüler olmuştu.
Bu sürecin telif haklarına uygun olarak yürütüldüğünü Nükhet Duru daha önce şu sözlerle anlatmıştı:
“Benim sesimi çok sensual bulmuş. Sabahattin Ali'den ve Ali Kocatepe'den haberi olmadan ‘Bu sesi istiyorum’ demiş. İzni alırken şarkıyı gönderdiler bana, gözlerim yuvalarından fırladı ama hoşuma gitti. Şarkının o kadar ünlü olacağını da tahmin etmedim.”