Numarasını paylaşan Sharapova rekor kırdı

Dünyaca ünlü emekli tenisçi Maria Sharapova, karantina günlerinde sosyal medyadan cep telefonu numarasını paylaşarak takipçilerinden kendisine mesaj göndermelerini istemelerinin ardından 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını ifade etti.



Karantina günlerini Amerika'da değerlendiren 32 yaşındaki Sharapova, "Evet, size özel bir numara aldım. Bu numara üzerinden bana mesajlarınızı iletebilir, soru sorabilir veya sadece 'Merhaba' yazabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.