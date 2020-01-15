Nur Fettahoğlu: Eda tutkuları olan bir kadın

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 17 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Star TV’de başlıyor. Babil’in kilit karakterlerinden Eda’yı, başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu canlandırıyor.

"KORKULARIYLA SAVAŞIYOR"

Tutkulu, entrikacı, iyi bir anne, iyi dost olmanın yanı sıra tehlikeli bir düşmana da dönüşebilen Eda ile ilgili konuşan Nur Fettahoğlu; “Eda ailesine bağlı, kocasına aşık, oğlu için her şeyi göze alabilecek bir kadın" dedi.

Fettahoğlu "Eda tutkuları olan ve hayatını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan biri. Öte yandan pragmatik ama kontrol elden gitmeye başlayınca da hırslarıyla ve korkularıyla savaşıyor" diye konuştu



CESUR VE İNATÇI BİR KADIN



Nur Fettahoğlu’nun hayat vereceği Eda, hayata ve kadere boyun eğmeyen, cesur ve inatçı bir kadındır. Çocuğunun yakalandığı amansız hastalığa da böyle yaklaşmaktadır: kaderi yenecektir ya da yenecek birilerini bulacaktır.