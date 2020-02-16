Nurgül Yeşilçay ilk sergisini açıyor

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, ilk sergisiyle ilgili hazırlıklarını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.

"EV TÜRKÜ BARA DÖNDÜ"





2 Aralık 2019'da Instagram'dan "İlk aşkım resim ile aşk yaşıyorum bu ara. İlk kişisel sergime hazırlanıyorum. Kilimdi, çiniydi, oryantalizmdi derken ev türkü bara döndü" paylaşımı yapan 43 yaşındaki oyuncu, dün de serginin açılış tarihini duyurdu.



Yeşilçay'ın 2 Aralık'taki Instagram paylaşımda 2 eseri görünüyor

Yeşilçay heyecanını "Leonardo Da Vinci ve Van Gogh 37 yaşında, Modigliani 33, Egon Shiele henüz 27 yaşındayken muhteşem eserler bırakıp hayata gözlerini kapamışlar! Bense ilk sergimi kırkımdan sonra 11 Mart'ta ancak açıyorum. Çok heyecanlıyım ama çooookkk. Heyecanımı paylaşan paylaşmayan herkese teşekkürler şimdiden. Yakında ayrıntıları yazacağım belki sergide görüşürüz" sözleriyle paylaştı.