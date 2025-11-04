İSTANBUL'U NEDEN TERK ETTİĞİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Öte yandan Nurgül Yeşilçay, İstanbul'dan taşınma kararının sebebini "İstanbul'dan neden kaçmalıyız? Bunu üç madde halinde size söyleyeceğim" diye açıklamıştı.

İlk olarak her dakika trafik olduğunu söyleyen ünlü isim, herkesin çok gergin ve kavga etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Yeşilçay, İstanbul'da yediği her şeyin çok lezzetsiz olduğunu da sözlerine eklemişti.