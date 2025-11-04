Nurgül Yeşilçay'ın kasım ayında deniz keyfi
04.11.2025 15:53
Son Güncelleme: 04.11.2025 19:44
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve bir süre önce İzmir'e yerleşen Nurgül Yeşilçay, kasım ayında denize girdiği anları takipçileriyle paylaştı.
Son olarak Veda Mektubu adlı dizide rol alan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Uzun yıllardır yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, kısa bir süre önce İstanbul'u terk etti. İzmir'de doğa içinde bir ev yaptıran Yeşilçay, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Kasım ayında denize giden 49 yaşındaki Yeşilçay, keyifli anlarını "Hastayız diye yasta mıyız?" notuyla paylaştı.
Cem Özer ile evliliğinden Osman Nejat adında 20 yaşında bir oğlu olan ünlü isim, manzarayı takipçileriyle de paylaşarak "Köyümün güzelliği" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'U NEDEN TERK ETTİĞİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI
Öte yandan Nurgül Yeşilçay, İstanbul'dan taşınma kararının sebebini "İstanbul'dan neden kaçmalıyız? Bunu üç madde halinde size söyleyeceğim" diye açıklamıştı.
İlk olarak her dakika trafik olduğunu söyleyen ünlü isim, herkesin çok gergin ve kavga etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Yeşilçay, İstanbul'da yediği her şeyin çok lezzetsiz olduğunu da sözlerine eklemişti.