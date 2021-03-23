Nuri Alço corona virüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'dan üzücü haber geldi. 69 yaşındaki Alço bir hafta önce corona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.





BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?



Alço, yaklaşık 12 yıldır aşk yaşadığı Burcu Sezginoğlu ile geçtiğimiz yılın Temmuz ayında evlenmişti. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ndeki nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.



NURİ ALÇO KİMDİR?



Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de kötü adam rollerini oynadı. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol aldı. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarıştı.



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