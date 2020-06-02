Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı paylaşım (Fonda İbrahim Tatlıses)

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası ırkçılığa karşı çığ gibi büyüyen tepkilere birçok ünlü gibi Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe de katıldı. Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için İbrahim Tatlıses'in Saygımız vardır şarkısı eşliğinde siyahi bir bebeğe biberonla süt içirdiği videoyu paylaştı.

02.06.2020 - 20:58

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ABD’nin Minneapolis kentinde bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açması sadece ülkeyi değil dünyayı ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya ünlüler de kayıtsız kalmadı.

İBRAHİM TATLISES ŞARKISI 

ABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe bugün sosyal medya hesabından ırkçılık karşıtı bir video paylaştı. Bir siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş bir videosunu paylaşan Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses'in Saygımız vardır parçasını kullandı.

SAYGIMIZ VARDIR SÖZLERİ 

Bir karınca yuvasını kaybetse
O gece yatamam kaygımız vardır
Bir yaprak dalından sararıp düşse
Ezilir yüreğim duygumuz vardır
Ha kutuplarda bir eskimo genci
Ha Afrika'da garip bir zenci
Farketmez ne dili ne rengi
Madem ki insandır saygımız vardır
İnsanı insandan ayırmam ki
Bu bizden diyerek kayıramam ki
Sanmayın sesimi duyuramam ki
İnsanız insana saygımız vardır

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🇺🇸#saltbae #saltlife #salt

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