Nusret İtalyan basınında

Türk şef Nusret Gökçe, İtalya'nın Milano kentinde Nusr-Et restoranının yeni şubesini açtı.

Açılış, İtalyan basınında geniş yer buldu.

Corriere gazetesinin haberinde şu ifadelere yer verildi: "Burası, tasarımcı Patricia Urquiola'nın zarif dokunuşuyla çağdaş ortamlarda, bugünden itibaren Nusr-Et Special'da tanınan et yemeklerinin tadını çıkarabilirsiniz. İtalya'ya ve tarihi şehir merkezine varmanın onun hayali olduğunu söylüyor. Ve bunu gerçekleştirmek için yıllardır doğru yeri arıyor."

Haberde, bu yeni restoranın, "İstanbul'da sadece 8 masalık küçük bir mekanla ilk kez açıldıktan sonra, sadece 15 yıl içinde açılan dünyanın dört bir yanına dağılmış 30'dan fazla restorana eklendiği" belirtildi.