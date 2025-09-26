Nusret İtalyan basınında
Dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe'nin yeni restoranı Milano'da bulunan Piazzetta Bossi'deki Casa Brera otelinin içinde açıldı.
Türk şef Nusret Gökçe, İtalya'nın Milano kentinde Nusr-Et restoranının yeni şubesini açtı.
Açılış, İtalyan basınında geniş yer buldu.
Corriere gazetesinin haberinde şu ifadelere yer verildi: "Burası, tasarımcı Patricia Urquiola'nın zarif dokunuşuyla çağdaş ortamlarda, bugünden itibaren Nusr-Et Special'da tanınan et yemeklerinin tadını çıkarabilirsiniz. İtalya'ya ve tarihi şehir merkezine varmanın onun hayali olduğunu söylüyor. Ve bunu gerçekleştirmek için yıllardır doğru yeri arıyor."
Haberde, bu yeni restoranın, "İstanbul'da sadece 8 masalık küçük bir mekanla ilk kez açıldıktan sonra, sadece 15 yıl içinde açılan dünyanın dört bir yanına dağılmış 30'dan fazla restorana eklendiği" belirtildi.
"MASALAR ARASINDA DOLAŞIR"
La Cucina gazetesi ise Nusret Gökçe'ye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Mutfak ve oturma odası arasında sürekli hareket eder, masalar arasında dolaşır, peçetelerin iyi katlanmasına, sandalyelerin tam yerinde olmasına, her misafirin nezaket ve gülümsemeyle karşılanmasına dikkat eder."
Haberde, Türk şefin şu ifadeleri de aktarıldı: "Milano benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Uzun zamandır açmak için mükemmel bir yer arıyordum ve bulduğumda inanamadım. Burada olmaktan, müşterileri ağırlamaktan, Milanoluları tanımaktan çok mutluyum."
Altissi moceto internet sitesi de yeni restorandaki menülerin ayrıntılarına yer verdi. Nusr-Et'in gösteri ve tekniği harmanlayan bir açılışla Milano'ya geldiğini yazdı.