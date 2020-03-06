Nusret'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ücretsiz menü

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınları ücretsiz olarak restoranlarında ağırlayacağını duyurdu.

06.03.2020 - 08:22

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Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları restoranlarında ücretsiz ağırlayacak. Nusret, 8 Mart'a özel bu etkinliği sosyal medyada annesiyle birlikte paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu.

ANNEYE TEŞEKKÜR

Nusret, paylaşımında "Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12:00 ile 19:00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava. Uluslararası Kadınlar Günü olsun" notunu yazdı.

14 BİN 500 KİŞİYİ AĞIRLADI

Nusret geçen yıl da Kadınlar Günü'nde restonlarında kadınları ücretsiz misafir etmişti. Nusret gün boyunca 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırladıklarını açıklamıştı.

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