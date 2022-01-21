O Ses Türkiye finalisti Wafa Benradja kimdir?

Jüri üyeliğini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un yaptığı O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarı final heyecanı yaşandı.

Yarışmanın bu akşam (21 Ocak Cuma) ekranlara gelecek büyük finalinde yarışacak finalistler belli oldu.

Jüri üyelerini etkileyen ve finale kalmayı başaran isimlerden Wafa Benradja'nın hayatı ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

WAFA BENRADJA KİMDİR?



25 yaşındaki Wafa Benradja, aslen Cezayirlidir. Türkiye'ye 8 ay önce gelen yarışmacının mesleği ise veteriner hekim.

Müziğe olan tutkusunu dile getiren Wafa, şarkı sözü yazdığını da yarışmada açıklamıştı. O Ses Türkiye 2022'nin ilk turunda 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran genç şarkıcı, tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullandı ve programda finale çıkma başarısı gösterdi.

Wafa, aynı zamanda ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.

