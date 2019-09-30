O Ses Türkiye’nin yeni sezonuyla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri yanıt buldu, programın yeni sezon tarihi netleşti.
JÜRİDE DEĞİŞİKLİK YOK
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlenmeye devam edeceği O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüride değişiklik yok.
Yıllardır programın jüri koltuğunda oturan Hadise ve Murat Boz ile birlikte ekibe geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan da, yeni sezonda yer alacak.
5 EKİM'DE BAŞLIYOR
Ses Türkiye'nin 9. yeni sezon ilk bölümü ise 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de yayınlanacak.