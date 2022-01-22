O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu, birinci ne kazandı? ( O Ses Türkiye final ayrıntıları)

Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un jüri olarak yer aldığı O Ses Türkiye yarışmasında beklenen final nihayet dün akşam gerekleşti. Dört jüri üyesinin takımından da yarışmacının bulunduğu final gecesi ilk şarkılarını söyleyen Mustafa, Hakkı, Devrim Seyrek, Anastasiya, Yunus Emre, Wafa Benradja, Mert Yenihayat, Yaşam Hancılar, Şevval Ekiz ve Hasan Koçak arasından 6 isim SMS oylarıyla belirlendi. Finalistler O Ses Türkiye şampiyonu olmak için yeniden sahneye çıktı.

HASAN VE DEVRİM FİNALE KALDI

Bir kez daha mikrofonu eline alan bu altı isim arasından Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek ilk 4'e adını yazdırdı, Şevval Ekiz ve Mustafa Açıkgöz yarışmaya veda etti.





Ebru Gündeş'in takımından tüm yarışmacıların geceye veda etmesinin ardından son dörde kalan isimyeniden sahneye çıkıp şarkılarını söyledi. Gerçekleşen SMS oylamasının ardından O Ses Türkiye için bir kez daha sahneye çıkacak iki isim Hasan Koçak ve Devrim Seyrek oldu.





O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM?



O Ses Türkiye şampiyonu olmak için son kez sahneye çıkan Hasan Koçak ve Devrim Seyrek arasında gerçekleşen SMS oylamasında en fazla oyu alarak O Ses Türkiye birincisi olan isim Hasan Koçak oldu.



Şampiyon olduktan sonra duygularını dile getiren Hasan Koçak "Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum" dedi.



O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ NE KAZANDI?



O Ses Türkiye 2021 sezonu şampiyonuna verilecek büyük ödül belli oldu. O Ses Türkiye birincilik ödülü son model bir otomobil olarak belirlendi.



O SES TÜRKİYE HASAN KOLÇAK KİMDİR?



O Ses Türkiye 2021’e katılan Hasan Kolçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum’dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Kolçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. O Ses Türkiye’ye 2016’den beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazandı.



HASAN KOLÇAK HANGİ JÜRİYİ SEÇTİ?



O Ses Türkiye’nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Kolçak, BU KIZ BENİ SEVER adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürdü. O Ses Türkiye’de ilk turu geçen Hasan Kolçak, Oğuzhan Koç’u seçti.



Annemizi Saklarken 8. bölüm final fragmanı