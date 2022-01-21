O Ses Türkiye yarışmacısı Serra Kankaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ekranların ilgiyle takip edlilen yarışması O Ses Türkiye'de dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Yarı finalde performansıyla dikkat çeken isimlerden olan Serra Kankaya'nın hayatı merak edildi. Peki Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Serra Kankaya kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 16:25 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 16:58

O Ses Türkiye yarışmacısı Serra Kankaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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'nin 2021-2022 sezonu bu akşam (21 Ocak Cuma) sona erecek.

Geçtiğimiz gün belirlenen çeyrek finalistler, perşembe akşamı yarı finalde karşı karşıya geldi.

Yarı finalde dikkat çeken isimlerden olan Serra Kankaya izleyiciler tarafından merak edildi.

SERRA KANKAYA KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi'nde Felsefe okuyan Serra Kankaya O Ses Türkiye'de gösterdiği başarılı performans ile adından sık sık söz ettiriyor.

İlk olarak Murat Boz'un takımında yer alan Kankaya, çapraz düelloların ardından Oğuzhan Koç'un takımına geçti. Serra Kankaya, yarı finalde Oğuzhan Koç'un takımında yer aldı.

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