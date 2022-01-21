O Ses Türkiye yarışmacısı Serra Kankaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye'nin 2021-2022 sezonu bu akşam (21 Ocak Cuma) sona erecek.

Geçtiğimiz gün belirlenen çeyrek finalistler, perşembe akşamı yarı finalde karşı karşıya geldi.

Yarı finalde dikkat çeken isimlerden olan Serra Kankaya izleyiciler tarafından merak edildi.

SERRA KANKAYA KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi'nde Felsefe okuyan Serra Kankaya O Ses Türkiye'de gösterdiği başarılı performans ile adından sık sık söz ettiriyor.



İlk olarak Murat Boz'un takımında yer alan Kankaya, çapraz düelloların ardından Oğuzhan Koç'un takımına geçti. Serra Kankaya, yarı finalde Oğuzhan Koç'un takımında yer aldı.