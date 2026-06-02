Obezite ilaçları araştırması. Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatabilir

Dünyanın en büyük onkoloji konferanslarından biri olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) Chicago'daki yıllık toplantısında sunulan üç ayrı araştırma, GLP-1 sınıfı kilo verme ilaçlarının kanserle mücadelede de rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Araştırmalardan birinde, GLP-1 kullanan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin, bu ilaçları kullanmayanlara göre yüzde 30 daha düşük olduğu belirlendi.

İkinci çalışmada ise meme kanseri tedavisine kilo verme ilaçlarının eklenmesinin, hastaların hastalıktan ölme riskini yüzde 30 azalttığı görüldü. Üçüncü araştırmada, meme, akciğer, bağırsak ve karaciğer kanseri hastalarında GLP-1 kullananların hastalığın ileri evreye yayılma riskinin yüzde 38 ila yüzde 50 arasında daha düşük olduğu tespit edildi.

110 BİN KADIN İNCELENDİ

Araştırmalardan ilki, 45-80 yaşları arasındaki yaklaşık 110 bin kadının verilerinin geriye dönük olarak incelenmesine dayanıyor. Çalışmayı yürüten Pennsylvania Üniversitesi Radyoloji Profesörü ve Abramson Kanser Merkezi meme radyoloğu Elizabeth McDonald, sonuçların doğrudan nedensellik göstermediğini ancak dikkat çekici olduğunu söyledi.

McDonald, "Çalışmamız GLP-1 ilaçlarının meme kanseri görülme sıklığını azalttığını kesin olarak kanıtlamıyor. Ancak bu ilaçların kanserden korunmada kullanılma ihtimalinin araştırılmaya değer olduğunu gösteren kanıtlar giderek artıyor." dedi.

ETKİ SADECE KİLO KAYBINDAN KAYNAKLANMIYOR OLABİLİR

Uzmanlar, fazla kilolu veya obez olmanın özellikle menopoz sonrası dönemde meme kanseri için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor. Ancak araştırmacılar, GLP-1 ilaçlarının yalnızca kilo vermeyi sağlamadığını; aynı zamanda vücuttaki kronik iltihabı azalttığını, metabolik süreçleri etkilediğini ve tümör gelişimini baskılayabilecek biyolojik mekanizmaları harekete geçirdiğini belirtiyor.

ÖLÜM RİSKİNDE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

İtalya'daki Dino Amadori Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ve yaklaşık 27 bin meme kanseri hastasını kapsayan ikinci çalışmada, standart tedaviye GLP-1 ilaçlarının eklenmesinin ölüm riskini yüzde 30 azaltabileceği görüldü.

İLERİ EVRE KANSER RİSKİ DE DÜŞTÜ

Cleveland Clinic öncülüğünde gerçekleştirilen ve 12 bin kanser hastasını kapsayan üçüncü araştırmada ise akciğer, meme, bağırsak ve karaciğer kanserlerinde GLP-1 kullanan kişilerin evre 4 kanser geliştirme riskinin yüzde 38 ila 50 daha düşük olduğu kaydedildi.

Araştırmaya katılmayan uzmanlar ise sonuçların umut verici olduğunu ancak kesin yargılara varmak için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

New Jersey'deki Valley Health System'da görev yapan onkolog Eleonora Teplinsky, "Bu etkinin yalnızca kilo kaybından mı kaynaklandığını, yoksa başka biyolojik mekanizmaların da rol oynayıp oynamadığını henüz tam olarak bilmiyoruz. Ancak kanser riski ve nüksetme olasılığı üzerinde bir etkisi olduğuna işaret eden yeterince veri bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.