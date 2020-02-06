Ocak ayının en popüler oyuncuları

Gösteri dünyasının en çok konuşulan oyuncuları Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda belirlendi. Listenin ilk sırasında gittiği bir tiyatro oyunu nedeni ile eleştirilerin hedefi olan oyuncu Kadir İnanır yer aldı.



MTM, Ocak ayını kapsayan araştırmasında ayın popüler oyuncularını şöyle duyurdu: Listenin ilk sırasında Kadir İnanır yer alırken, son zamanlarda Alice Müzikali ile adından bolca söz ettiren Serenay Sarıkaya, müzikalin 50. oyun kutlamasında Cem Yılmaz ile verdiği görüntüyle kafaları karıştırırken, medyada yer aldığı 2 bin 789 haberle geçtiğimiz ayın en çok konuşulan oyuncular listesine adını yazdırdı.



1 Ocak’ta vizyona giren Baba Parası filminin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Ocak ayında öne çıkan oyuncular arasındaydı. Vizyona girdiğinden beri büyük ilgi gören film için hem Türkiye’de hem de Avrupa’da turneler düzenlendi. Oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatı ile de gündemde olan Ahmet Kural’ın, bir süredir birliktelik yaşadığı Çağla Gizem Çelik ile evliliğe hazırlandığı haberleri de medyada yer aldı. Ahmet Kural Ocak ayında 2 bin 395 habere adını yazdırırken, rol arkadaşı Murat Cemcir ise 2 bin 151 haberde yer aldı.

Atiye dizisinin başrol oyuncusu Beren Saat oyunculuğuyla dikkatleri üzerinde topladı. Türkiye gündeminde büyük ilgi uyandıran dizi ile Beren Saat medyada 2 bin 120 habere yansıdı ve Ocak ayının en popüler oyuncularından oldu.

Babil dizisinde başrolde yer alan Halit Ergenç de geçen ayın en popüler 10 oyuncusundan biri oldu.

BABİL 4. BÖLÜM FRAGMANI

