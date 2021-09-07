Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi

İnegöl Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde bir dizi etkinlikler düzenledi. Sabah başlayan töreninin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Saat 21.00'de ise sanatçı Oğuzhan Koç sahne aldı.

Koç'un seslendirdiği birbirinden güzel parçalara İnegöllüler de zaman zaman eşlik etti. İzleyiciler arasında bulunan Emre Türk, sürpriz evlilik planını sanatçının da desteğiyle gerçekleştirdi.



Konserden önce İnegöl Belediyesi yetkilileriyle görüşerek sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak için istekte bulunan Emre Türk'ün bu isteği kabul edildi.

Yetkililerin Oğuzhan Koç'a da bildirmesi üzerine sanatçı, Emre Türk ve sevgilisi Çağla Ertürk'ü sahneye çağırdı. Türk, önünde eğilerek binlerce İnegöllü önünde sevgilisine sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Büyük şok yaşayan genç kız, yüksek sesle "Evet" cevabını verdi ve konsere katılanlar alkışladı.

Koç, genç çifte davetiye göndermeleri halinde düğüne katılacağı sözünü verdi.

