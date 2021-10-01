Okan Bayülgen: Influencer'ların hepsi çöp

Buket Aydın’ın sunuculuğunu yaptığı Tarafını Seç programına Okan Bayülgen ve Gülben Ergen konuk oldu. Son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan Influencer’lık üzerine konuşan Bayülgen, sosyal medyadaki fenomenler için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulundu.



"SANATÇILARDAN UTANIYORUM"



Bayülgen, fenomenlerin sadece bazı aplikasyonlar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu ifade ederek son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise utanç duyduğunu söyledi.



“ONLARDAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ”



Okan Bayülgen, “Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil" dedi. Bayülgen "Sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence” diye konuştu.



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