Okan Bayülgen: Tiyatrocular ağlıyor, sinirim bozuluyor

Okan Bayülgen, corona virüs salgını sürecinde işlerinin kötü gittiğini açıklayıp geçinemediklerini söyleyen ünlü oyuncuları topa tuttu.

15.06.2020 - 09:10 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 09:11

Okan Bayülgen: Tiyatrocular ağlıyor, sinirim bozuluyor

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Kızı İstanbul’la Nişantaşı’ndaki bir kuaförde görüntülenen ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen, corona virüs salgını sürecinde "Zorlanıyoruz" diyen meslektaşlarına tepki gösterdi.

Milliyet’ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre oyuncu, “Tiyatrocular çok ağlıyor, sinirim bozuluyor. Niye ağlıyorsun? Garsonlar, kuryeler, bir sürü işsiz kalan var, onlar ağlamıyor" dedi.

"HALKIN GÖZÜNDE ÇİRKİN GÖRÜNÜYOR"

Bayülgen sözlerine şöyle devam etti: "Ama tiyatrocular, oyuncular ağlıyor, ‘Hüüü, para yok’ falan... Halkın gözünde çirkin görünüyor.”

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