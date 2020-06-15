Okan Bayülgen: Tiyatrocular ağlıyor, sinirim bozuluyor

Kızı İstanbul’la Nişantaşı’ndaki bir kuaförde görüntülenen ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen, corona virüs salgını sürecinde "Zorlanıyoruz" diyen meslektaşlarına tepki gösterdi.



Milliyet’ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre oyuncu, “Tiyatrocular çok ağlıyor, sinirim bozuluyor. Niye ağlıyorsun? Garsonlar, kuryeler, bir sürü işsiz kalan var, onlar ağlamıyor" dedi.



"HALKIN GÖZÜNDE ÇİRKİN GÖRÜNÜYOR"

Bayülgen sözlerine şöyle devam etti: "Ama tiyatrocular, oyuncular ağlıyor, ‘Hüüü, para yok’ falan... Halkın gözünde çirkin görünüyor.”