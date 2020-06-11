Oktay Kaynarca'nın set polemiği

Oktay Kaynarca ile Demet Akbağ’ın başkanı olduğu Oyuncular Sendikası arasında yeniden başlayan setler yüzünden tartışma çıktı.



Kaynarca’nın, “Setler dursun diye bağıranlar şimdi ne diyecek?” sözlerine dernek, “Salgından etkilenen tüm ülkelerde yapımlar 10-20 Mart tarihi arasında tamamen durmuştur. İstanbul’da bulaş katsayısı ‘16’iken devam eden set vardı. 1 Haziran’da tüm sektörde normalleşme planları uygulanmaya konulmuştur” açıklaması yaptı.



Virüs devam ederken durmaya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setinin ancak virüs nedeniyle erken sezon finali yaptığını belirten ünlü oyuncu, “150’ye yakın kişi iki ay daha az para götürebildi. O günden bu güne ne değişti? ‘Normalleşme başladı diyeceksiniz’ evet ama verilere bakıldığında şimdiyle o dönem arasında çalışmayı engelleyecek ne gibi bir uçurum var?" dedi.



Kaynarca, "Keşke set emekçilerinin çalışmadıkları iki ayını da nasıl kapatacaklarına dair istatiksel bir çalışma yapsaydınız" ifadelerini kullandı.