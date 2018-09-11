Olivia Newton-John hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu. 69 yaşındaki oyuncu, üçüncü kez kansere yakalandığını açıkladı.
Dört kez Grammy ödülü kazanan, 'Grease' filminin yıldızı Olivia Newton-John'a ilk meme kanseri teşhisi 1992 yılında konuldu. Hastalığı 2013’te nüksetti. Geçen yıl bel bölgesinde bir tümör bulundu. Ünlü yıldızın bu kez dördüncü aşama meme kanserinin bel kemiğine sıçradığı öne sürüldü.
Avustralya televizyonuna kanseri doğal yöntemlerle yeneceğini inandığını söyleyen Newton-John’a radyoterapi uygulandığı belirtildi.
Olivia Newton-John yeniden kansere yakalandı
Yaşam
İngiliz asıllı Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton-John'a üçüncü kez kanser teşhisi kondu.
Olivia Newton-John hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu. 69 yaşındaki oyuncu, üçüncü kez kansere yakalandığını açıkladı.