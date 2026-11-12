Ölü Arının İğnesi filminin festival yolculuğu sürüyor

Aydın Orak’ın yazıp yönettiği Ölü Arının İğnesi, 63'üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali ’nde gerçekleştirdiği prömiyerin ardından festival yolculuğunu sürdürüyor.

Şimdilerde Boğaziçi Film Festivali’nde yarışan Ölü Arının İğnesi, önümüzdeki günlerde de Ankara Uluslararası Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir babanın yaşadığı trajedi üzerinden insan doğasının karanlık ve kırılgan yanlarına odaklanan film; vicdan, adalet, suçluluk ve insanın kendiyle hesaplaşması üzerine güçlü bir anlatı sunuyor.

Ölü Arının İğnesi filminin kadrosunda Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Tim Seyfi, Ali Congun, Emre Aslan, Nilüfer Açıkalın, Görkem Yeltan, Pelin Batu, Mehmet Çepiç ve Mustafa Çavuş gibi isimler yer alıyor.