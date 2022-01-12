Ömer Koç kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boji'yi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sahiplendiğini duyurdu.

İmamoğlu, "Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak" diye konuştu.

ÖMER KOÇ KİMDİR?

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Ömer Koç, 24 Mart 1962 Ankara doğumlu Türk iş insanıdır.



Rahmi Koç'un oğlu, Mustafa Koç'un kardeşi, Ali Koç'un ağabeyi olan Ömer Koç, Robert Kolejde lise eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesinden diplomasını almış ayrıca işletme yüksek lisansı yapmıştır.

2008 yılından itibaren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenen Ömer Koç, ağabeyi Mustafa Koç'un 21 Ocak 2016'daki ani vefatının ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir. ,

Aynı zamanda Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğini sürdürmektedir. Vehbi Koç'un önderliğinde kurulan Türk Eğitim Vakfının mütevelli heyet başkanıdır.



Osmanlı tarihi ve Atatürk’e olan ilgisi müze ve sergilerde kendini göstermektedir. Bunun yanında çağdaş sanatı da takip etmektedir. Yönetim kurulunda bulunduğu TÜPRAŞ Arter, İstanbul Tiyatro Festivali gibi etkinliklere sponsor olmaktadır.