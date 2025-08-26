One Direction yıldızı Harry Styles, kalbini ünlü oyuncuya kaptırdı

One Direction grubunun eski üyesi Harry Styles ile ABD'li oyuncu Zoë Kravitz'in aşk yaşadığı öne sürüldü.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, Styles ve Kravitz’in geçen hafta Londra’daki bir bistroda oldukça samimi şekilde vakit geçirdiklerini anlattı. İddiaya göre ikili, Zoë Kravitz’in başrolünde yer aldığı Caught Stealing filminin Leicester Square'deki galasının ardından buluştu.

Kaynak, “Harry ve Zoë bir köşede ergenler gibi öpüşüyorlardı. Birbirlerine gerçekten ilgi duydukları belliydi ve etraftakilerin onları görmesinden hiç rahatsız olmadılar” dedi.

Zoë Kravitz’in daha sonra Fransa’ya geçerek Paris’te Caught Stealing filminin bir diğer galasına katıldığı, ardından da Harry ile İtalya’da yeniden buluştuğu belirtiliyor. 

Zoë Kravitz, yaklaşık üç yıl boyunca Channing Tatum ile birlikteydi. İkilinin nişanlandığı iddia edilmiş ancak Ekim 2024’te ilişkilerini sonlandırdıkları öne sürülmüştü.

ise 14 ay süren ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yılın Mayıs ayında oyuncu Taylor Russell'dan ayrılmıştı. Styles, bu yıl Haziran ayında Glastonbury Festivalinde başka bir yapımcıyla öpüşürken görüntülenmişti.

