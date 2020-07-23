One Direction yıllar sonra Instagram'a döndü

İngiliz müzik grubu One Direction Instagram’a geri döndü. En son Instagram paylaşımını 2016’da yapan grubun hesabındaki hareketlilik hayranlarını heyecanlandırdı. Grup, 10’uncu yıllarını Instagram’da kutladı.



Dünyaca ünlü pop müzik grubu, 2015’te dağılmasının ardından yeniden bir araya gelmişiti. Dağılmanın ardından her biri solo olarak kariyerlerine devam eden Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson ve Niall Horan yeniden bir araya gelirken, grubu dağılmasından önce terk eden Zayn Malik, yeniden birleşmede yer almadı.



Malik, Mart 2015’te yılının “Spot ışıklarından uzak kalmak istiyorum, 22 yaşında normal bir insanın yaşadığı gibi bir hayat yaşamak istiyorum” diyerek One Direction'ı bırakmıştı.