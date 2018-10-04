Barınakta yaşayan bir hayvanı sahiplenmek, ona ikinci bir hayat ve sıcak bir yuva sunmanın yanı sıra, yardıma ihtiyacı olan daha fazla hayvana barınaklarda sığınma imkanı ve yardıma ihtiyacı olan daha fazla hayvana yer sağlıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepeören Hayvan Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda çeşitli nedenlerle sokağa, yol kenarına veya ormanlık alana terk edilen, kaza geçirdikten sonra engeliyle hayata tutunan bin civarında köpeğin yanı sıra, at ve eşeğin de bulunduğu çiftlik hayvanları var. Bunların yaklaşık 350'si sahiplendirilebilecek durumda. Tedaviye getirilip, tedavisi tamamlanan kediler de sahiplendirilebiliyor.



Veteriner Hekim Erhan Önel, bakımevine getirilen sahipsiz hayvanların veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenesinin ardından gerekli hallerde kan, idrar tahlili ve radyolojik tetkiklerin yapıldığını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:



"İhtiyaç durumunda hayvanların dahili ve cerrahi tedavileri gerçekleştiriliyor. Hasta ve yaralı olmayan sahipsiz hayvanlarımız ise kısırlaştırma işlemine alınıyor. Kısırlaştırma işleminde de topla-aşıla-işaretle-kısırlaştır ve geri bırak işlemi uygulanıyor. Hayvanlarımız mikroçiple ense altına uygulanan 15 haneli bir numarayla işaretleniyor. Osteosentez ünitesinde trafik kazalı, travmalı hayvanların cerrahi işlemleri veteriner hekimler tarafından gerçekleştiriliyor. Dentivet diye isimlendirdiğimiz diş bakım bölümümüzde diş bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Köpek yıkama makinesinde (duşpet) ise sahipsiz hayvanlarımızı otomatik olarak yıkıyor, kirlerinden arındırıyoruz ve temizliyoruz"

"SADECE GÖRELİM" DEYİP, SAHİPLENENLER OLUYOR

Tedavisi tamamlanan sokak hayvanlarının kayıt altına alındığını ve başvuru halinde sahiplendirildiğini belirten Önel, şöyle devam etti:



"Bakımevimizde bin kadar hayvanımız var. Bunların içerisinde şu anda 350 civarında hayvan sahiplendirilebilecek pozisyonda. Bakımevlerimiz haftanın 7 günü açık. Vatandaşlarımız, 10.00-15.00 arasında başvuru yaptıkları takdirde, arkadaşlarımızın refakatinde hayvanların bulunduğu bölümleri gezebiliyor. Anlaştıkları hayvanlara sahiplendirme işlemi yapıyoruz. Sahiplendirme işlemlerinde ücret alınmıyor. Kendilerine karneleriyle birlikte sahipsiz hayvanlarımızı teslim ediliyoruz, böylece onlar da yeni yuvalarına kavuşuyor. Haftanın her günü sahiplenme başvuruları oluyor, hemen her gün 1 hayvanı sahiplendiriyoruz"



Önel, barınağı ziyaret etmek için gelip hayvan sahiplenerek barınaktan çıkanların olduğunu vurgulayarak, "'Sadece görelim' diye başvuran vatandaşlarımız oluyor ama yakınlık kurdukları hayvanları da alabiliyorlar. Biz, hayvan sahiplenmek isteyenlere, hayvan sahibi olmanın sorumlulukları, neler yaşayacakları konusunda bilgi veriyoruz" diye konuştu.



Sahiplendirilmeyen hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği öncelikle alındıkları ortama bırakıldığına değinen Önel, "Bununla birlikte mağdur hayvanlar dediğimiz, ileri yaşlı, ampute 3 bacaklı ve engelli mağdur hayvanlarımızın, dış ortamda hayatını sürdüremeyecek derecede zorlanan hayvanlarımızın bahçeli yaşam alanlarında sahiplendirilinceye kadar bakımını yapıyoruz" dedi.