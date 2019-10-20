Güldür Güldür Show programıyla sevilen komedi oyuncusu Onur Buldu, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği komedi filmi Bayi Toplantısı’nda başrolde yer alıyor. 37 yaşındaki oyuncu, film için değiştirdiği imajıyla çok konuşuldu.
Filmde başrolleri İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin’lepaylaşan Buldu, rolü için saçlarının ortasını kazıtarak ‘kelleşti’. Yeni saç modeliyle oyuncu 20 yıl yaşlandı.
Merakla beklenen komedi filmi Bayi Toplantısı, üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediniyor.