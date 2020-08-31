Onur Buldu ile Duygu Koz'un mutlu günü

Oyuncu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz’la nisan ayında evinin bahçesinde kıyılan nikah ile sürpriz bir şekilde evlendi.Buldu ve Koz, 19 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapmayı planladıkları nikahı, corona virüs salgını nedeniyle erteledi. Çift dün akşam İstanbul'da düğün yaptı.

İkiliyi bu mutlu gününde ailesi ve yayın arkadaşları yalnız bırakmadı. 38 yaşındaki Buldu, mutlu günlerinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Eşi ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Onur Buldu, "Bizim için çok önemli bu günde yalnız bırakmayan dostlarımıza ve ailemize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

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