Onur Saylak ve Gözde Yılmaz'ın nikahından ilk fotoğraf

Geçtiğimiz yıl oyuncu Onur Saylak ile evlenen menajer Gözde Yılmaz, nikah gününden ilk kez fotoğraf paylaştı.

13.05.2021 - 10:00

Onur Saylak ve Gözde Yılmaz'ın nikahından ilk fotoğraf

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Onur Saylak, 44. yaşına girdi. Ünlü oyuncunun eşi Gözde Yılmaz da, Saylak'ın doğum gününü ilk kez paylaştığı nikah fotoğrafıyla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Yılmaz yayınladığı kareye, "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü. Çift, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde gözlerden uzak nikah masasına oturmuştu. Saylak ve Yılmaz, 2020'nin son günlerinde de çocukları Deniz Ali'yi kucaklarına almıştı. Saylak'ın Tuba Büyüküstün ile evliliğinden de Maya ve Toprak adında iki kızı bulunuyor.

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