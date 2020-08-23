Onur Saylak Babil dizisi kadrosunda

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, Babil dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Onur Saylak katıldı. Senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı Babil, iddialı yeni bölümleriyle Star TV'de seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak başrolleri paylaşıyor.

ONUR SAYLAK BABİL’DE



Başarılı oyuncu Onur Saylak, Babil’in yeni sezonuna ‘Egemen’ karakteriyle dahil oldu. Halit Ergenç ve Onur Saylak ikilisinin Babil’deki performansları da şimdiden merak konusu.



OKUMA PROVASINDA BULUŞTULAR



İkinci sezon öncesi hazırlıklara başlayan Babil oyuncularından Halit Ergenç, Onur Saylak ve ‘Deniz’ karakteriyle izleyenlerin gönlüne taht kuran Beren Kasımoğlulları, bir araya gelerek okuma provası yaptı.



HER ŞEYİN SIRRI EVLAT



İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür. Bu sayede İrfan, çocuğunun tedavi masraflarını da karşılamaya başlar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada; hem Süleyman’la hesaplaşma hem de Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır var.



Babil, yeni bölümleriyle yakında Star’da!