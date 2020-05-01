Oprah Winfrey ve Eminem'e bağış kampanyası eleştirisi

Corona virüsle mücadele kapsamında ünlü isimler en yaratıcı bağış kampanyası için adeta yarışıyor. Serveti 210 milyon dolar olan hiphop'çu Eminem, özel üretim spor ayakkabılarını bağış şartıyla 20 bin dolara açık artırmaya çıkardı.

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARI ARASINDA

Dünyanın en zengin kadınlarından ABD'li sunucu Oprah Winfrey, ABD eski başkanı George Bush'un dahil olduğu bir bağış etkinliği düzenleniyor. Etkinlik 24 saat boyunca dünyaca ünlü birçok başka ismin katılımıyla aralıksız sürecek. Winfrey'nin serveti 2.6 milyar dolar, Bush'un serveti ise petrol şirketi sayesinde yüz milyonları buluyor.

Bağış etkinlikleri ABD medyasında, "Birkaç milyarder arkadaşlarını arayıp gereken parayı toplayabilecekken halkın cebinden para topluyorlar" yorumuyla tepki gördü.

17 YAŞINDA 100 BİN DOLAR BAĞIŞLADI



Öte yandan iklim krizine karşı büyük bir uyanış başlatan çevreci aktivist Greta Thunberg (17) ise salgından etkilenen çocuklar için 100 bin dolar bağışladı. Greta, bu para ödülünü bir sivil toplum kuruluşundan kazanmıştı.



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