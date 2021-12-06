Ördek pastilla tarifi (Ördek pastilla nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?)

MasterChef‘in yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan Somer Şef'in özel tarifi olan Ördek pastilla yemeği yapılması istendi. Peki, Ördek pastilla nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

Haberler 06.12.2021 - 17:16

Ördek pastilla tarifi (Ördek pastilla nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?)

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ÖRDEK PASTİLLA MALZEMELERİ

Baklava hamuru;

Un

Yumurta (Opsiyonel)

Yoğurt (Opsiyonel)

Su

Tuz

Hamuru açarken kullanmak için;

Nişasta

İç harcı için malzemeler;

Yumurta

Ördek

Sarımsak

Pırasa

Zerdeçal

Yıldız Anason

Chili Biber

Kişniş

Defne Yaprağı

Muskat Cevizi

Karanfil

Beyaz Üzüm Suyu

ÖRDEK PASTİLLA NASIL YAPILIR?

Hamurun yapılışı;

Un, su, tuz kullanarak baklava hamuru açılır.

İç harç yapılışı;

Ördek etini, zerdeçal kişniş ile kaplayıp soğuk bir tencerede mühürlüyoruz.

Geri kalan malzemeleri ve mühürlediğimiz ördek etini düdüklü tencere koyup haşlıyoruz.

Salatası için;

Havuçları ince şekilde rendeliyoruz

Kuş üzümlerini sıcak suda bekletiyoruz.

Taze soğanları küçük şekilde kesiyoruz.

File bademleri kavuruyoruz.

Bal, zeytinyağı, limon suyu, limon kabuğu ve portakal suyu ile tüm baharatları karıştırarak salata sosunu hazırlıyoruz.

Tüm malzemeleri birleştiriyoruz.

Yemeğin yapılışı;

Baklava hamurlarını 2.5 kat olacak şekilde tepsinin altına diziyoruz; yaptığımız ördeği tiftik ederek içindeki pırasalar ile birlikte 2 yumurta sarısı kullanarak bağlıyoruz

Baklava hamurunun içine iç harcımızı koyuyoruz ve üzerini kapatıp fırına veriyoruz.

Fırında ters düz edip pişirdiğimiz hamurun üstüne pudra şekeri ve tarçını karıştırıp döküyoruz ve sıcak bir şiş yardımı ile şeklini veriyoruz.

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