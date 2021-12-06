Ördek pastilla tarifi (Ördek pastilla nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?)

ÖRDEK PASTİLLA MALZEMELERİ



Baklava hamuru;



Un



Yumurta (Opsiyonel)



Yoğurt (Opsiyonel)



Su



Tuz



Hamuru açarken kullanmak için;



Nişasta



İç harcı için malzemeler;



Yumurta



Ördek



Sarımsak



Pırasa



Zerdeçal



Yıldız Anason



Chili Biber



Kişniş



Defne Yaprağı



Muskat Cevizi



Karanfil



Beyaz Üzüm Suyu



ÖRDEK PASTİLLA NASIL YAPILIR?



Hamurun yapılışı;



Un, su, tuz kullanarak baklava hamuru açılır.



İç harç yapılışı;



Ördek etini, zerdeçal kişniş ile kaplayıp soğuk bir tencerede mühürlüyoruz.



Geri kalan malzemeleri ve mühürlediğimiz ördek etini düdüklü tencere koyup haşlıyoruz.



Salatası için;



Havuçları ince şekilde rendeliyoruz



Kuş üzümlerini sıcak suda bekletiyoruz.



Taze soğanları küçük şekilde kesiyoruz.



File bademleri kavuruyoruz.



Bal, zeytinyağı, limon suyu, limon kabuğu ve portakal suyu ile tüm baharatları karıştırarak salata sosunu hazırlıyoruz.



Tüm malzemeleri birleştiriyoruz.



Yemeğin yapılışı;



Baklava hamurlarını 2.5 kat olacak şekilde tepsinin altına diziyoruz; yaptığımız ördeği tiftik ederek içindeki pırasalar ile birlikte 2 yumurta sarısı kullanarak bağlıyoruz



Baklava hamurunun içine iç harcımızı koyuyoruz ve üzerini kapatıp fırına veriyoruz.



Fırında ters düz edip pişirdiğimiz hamurun üstüne pudra şekeri ve tarçını karıştırıp döküyoruz ve sıcak bir şiş yardımı ile şeklini veriyoruz.

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