Ördek pastilla tarifi (Ördek pastilla nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?)

Haberler 06.12.2021 - 17:16
ÖRDEK PASTİLLA MALZEMELERİ
Baklava hamuru;
Un
Yumurta (Opsiyonel)
Yoğurt (Opsiyonel)
Su
Tuz
Hamuru açarken kullanmak için;
Nişasta
İç harcı için malzemeler;
Yumurta
Ördek
Sarımsak
Pırasa
Zerdeçal
Yıldız Anason
Chili Biber
Kişniş
Defne Yaprağı
Muskat Cevizi
Karanfil
Beyaz Üzüm Suyu
ÖRDEK PASTİLLA NASIL YAPILIR?
Hamurun yapılışı;
Un, su, tuz kullanarak baklava hamuru açılır.
İç harç yapılışı;
Ördek etini, zerdeçal kişniş ile kaplayıp soğuk bir tencerede mühürlüyoruz.
Geri kalan malzemeleri ve mühürlediğimiz ördek etini düdüklü tencere koyup haşlıyoruz.
Salatası için;
Havuçları ince şekilde rendeliyoruz
Kuş üzümlerini sıcak suda bekletiyoruz.
Taze soğanları küçük şekilde kesiyoruz.
File bademleri kavuruyoruz.
Bal, zeytinyağı, limon suyu, limon kabuğu ve portakal suyu ile tüm baharatları karıştırarak salata sosunu hazırlıyoruz.
Tüm malzemeleri birleştiriyoruz.
Yemeğin yapılışı;
Baklava hamurlarını 2.5 kat olacak şekilde tepsinin altına diziyoruz; yaptığımız ördeği tiftik ederek içindeki pırasalar ile birlikte 2 yumurta sarısı kullanarak bağlıyoruz
Baklava hamurunun içine iç harcımızı koyuyoruz ve üzerini kapatıp fırına veriyoruz.
Fırında ters düz edip pişirdiğimiz hamurun üstüne pudra şekeri ve tarçını karıştırıp döküyoruz ve sıcak bir şiş yardımı ile şeklini veriyoruz.