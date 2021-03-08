Ordu tostuna coğrafi işaret başvurusu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ordu tostunun kentin vazgeçilmez lezzetlerinden olduğu belirtildi.



İlk olarak 1958'de Kemal ve Zeki Yamaner tarafından yapılan ve geçen sürede kentin markası haline gelen Ordu tostunun patent alması için çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda 'Coğrafi işaret ve geleneksel ürün' başlığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı. Değerlendirmeler sonrası Büyükşehir Belediyesinin ön başvurusu kabul edildi ve kurumun 15 Ocak'taki bülteninde yayımlandı. Diğer şartların kabul edilmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Ordu tostu için coğrafi işaret tescil belgesi verilecek."



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