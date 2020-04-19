Orhan Gencebay: Hatasız Kul Olmaz eserimi dinleyen bir sevenim intihardan vazgeçmiş

Orhan Gencebay, Kral FM’de Gezegen Mehmet’in sorularını yanıtladı.

Gencebay, bestelerini yaparken kendi yaşadıklarından ve çevresinde tanık olduğu olaylardan etkilendiğini anlattı. Her bestesinde bir yaşanmışlık olduğunu söyleyen Gencebay, “Her şarkının bir hikayesi var. Yaşadıklarım beni etkilediği için ortaya çıktı bu şarkılar.Yaradanın da bana verdiği yetenekle,severek,isteyerek ortaya çıktılar. Müzik benim aşkım“ dedi. Kendinin bir tercüman olduğunu söyleyenGencebay, hayat ve yaşadıklarının kendisine hep ilham verdiğini söyledi.

HAYRANINDAN GELEN MEKTUP



Gencebay, canlı yayında Hatasız Kul Olmaz isimli eserinin hikayesini de paylaştı. Zamanında çok büyük bir hata yaptığını ve bu hayatının çok büyük olduğunu söyleyen Orhan Gencebay, bu bestesinin bu yaptığı hata sonucunda bir özür olarak ortaya çıktığını söyledi. Gencebay, canlı yayında yaşadığı ilginç bir olayı da dinleyenlerle paylaştı. Kendisine bir mektup geldiğini ve bu mektubu bir seveninin yolladığını belirten Gencebay, mektupta hayranının çok büyük bir hata yaptığını ve bununla başa çıkamadığı için intihar etmek için bir uçurumun kenarına gittiğini söyledi. Gencebay, “Mektupta, kırsal bir kesimde yaşayan kardeşimiz hayatına son vermek için uçurumun kenarına gitmiş, oranın yakınlarında da bir kahvehane varmış. Orada da benim Hatasız Kul Olmaz şarkım çalıyormuş. Bunu duymuş kardeşimiz ve o anda 'Orhan Abi hatasız kul olmaz diyor' demiş. O an miladı olmuş bu şarkı onun ve vazgeçmiş intihar etmekten. 'Buna sebep sensin Orhan Abi' yazmış mektubunda...” diyerek tanıklık ettiği bu hikayeyi dinleyilerle paylaştı.

"EV KUTSAL BİR MEKANDIR"

Corona virüs önemleri kapsamında yaklaşık bir aydır Sevim Emre ile evde olduklarını söyleyen Orhan Gencebay, “Biz söz dinleyip evde kalıyoruz. Ev benim en huzur bulduğum yerdir. Dostlarımı, evlatlarımı, ailemi çok özledim. Ama bu süreç de hayırılısıyla bitecek inşallah’’ dedi.