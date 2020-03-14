Orlando Bloom: Bu kötü çocuğu yeneceğiz (Carnival Row çekimleri durdu)

Orlando Bloom ile Cara Delevingne'nin başrollerinde oynadığı Carnival Row dizisinin Prag’ta devam eden ikinici sezon çekimleri, corona virüs nedeniyle durduruldu.

"KARANTİNA İÇİN EVE GİDİYORUZ"





Sosyal medya hesabından son gelişmeleri takipçileriyle paylaşan ve dizi ekibinden kimsenin virüse yakalanmadığını söyleyen 43 yaşındaki oyuncu “Bize elveda, karantinaya girmek üzere eve gidiyoruz” dedi.

"AİLENİZ İÇİN DOĞRU OLANI YAPIN"



Corona virüs için “Birkaç hafta içinde bu kötü çocuğu yeneceğiz” diyen Bloom "Aslında tüm bu salgın olayı çılgınca görünüyor fakat sizin ve aileniz için doğru olanı yapın ve güvende kalın" tavsiyesinde bulundu.