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Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Legolas ve Karayip Korsanları'nda hayat verdiği Will Turner karakterleriyle kariyerinde zirve yapan İngiliz aktör Orlando Bloom, Flaunt dergisine kapak oldu.

YENİ DİZİSİYLE GÜNDEMDE



Ünlü yönetmen Guillermo del Toro’nun yapım kadrosunda bulunduğu Carnival Row dizisinde canlandırdığı Rycroft Philostrate karakteriyle gündemde olan 42 yaşındaki oyuncu, “Mülteci krizi ve ırkçılık, hâlâ hayatımızı zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm bu meseleler büyük mercek altında. İçinde bulunduğumuz siyasi hava ve dünya, bu durumu daha da acınaklı hale getiriyor” dedi.



Carnival Row mülteci bir hayat süren efsanevi ve fantastik yaratıkların etrafında şekillenen hikayeleri anlatıyor.

Maneviyata yöneldiğini belirten Bloom, “Enerjiye inanıyorum. Bizler de dünya da enerjiden oluşuyor. Elbette bilim denen bir şey var. Ama düşüncelerimizin, sözlerimizin, eylemlerimizin ve etrafımızdakilerin de bizi oluşturduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar enerjidir” şeklinde konuştu.