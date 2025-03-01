Oruç tutamayanların kefaret bedeli (fidye) 2025 Diyanet: Fidye tutarı ne kadar, kimlere verilir?

Fidye ödemeleri için islam alemi tutarı ve kimlere verileceğine dair ayrıntıları takip ediyor. Oruç tutamayacak durumda olanların, orucu kaza imkanı da bulunmaması halinde her gün için toplu ya da günlük olarak verilir. Fidye miktarı bir kişinin günlük ihtiyacını kaşılıyor olmalı. 2025 oruç kefareti ne kadar?



FİDYE NEDİR?



Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedeli ifade eder. Dinî olarak ise fidye, oruç ibadetinin eda veya kaza imkânının kalmaması sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeldir.



2025 FİDYE NE KADAR?



Oruç fidyesinin tutarı fitre bedeli kadardır. Fidye miktarı iki öğünden hesaplanır. 2025 yılı 1 günlük oruç fidyesi miktarı günlük 180 lira olarak belirlenmiştir.

FİDYE KİMLERE VERİLİR?



Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder.



Fidyelerin tamamı ihtiyacı olana topluca verilebileceği gibi ayrı ayrı kişilere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler.

Bu fidyeler ramazanın başlangıcında verilebileceği gibi ramazanın içinde veya sonunda da verilebilir.