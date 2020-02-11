Oscar 2020 Ödülleri'nden ekonomik veriler

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri kadarn ekonomik  verileri de dikkate alındı.

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92. Oscar Ödülleri'nde (2020 Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı

Ünlü yıldızlar Oscar after party 2020'de buluştu

Ünlü yıldızlar Oscar after party 2020'de buluştu

92. Oscar Ödülleri'nin Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini bulduğu gecede; sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri buluştu. Sinemanın en iyilerinin ilan edildiği gece ekonomik olarak da dengeleri değiştiriyor. İşte Oscar Ödülleri'nde dikkat çeken veriler:

-44 milyon dolara mal olan tören, Los Angeles'ı 130 milyon dolar kalkındırıyor.

-Töreni yayınlayan ABC kanalı, 149 milyon dolar kazandı.

30 SANİYELİK REKLAM 2.6 MİLYON DOLAR

-Yayın sırasında 30 saniyelik reklamlar 2.6 milyon dolardı. 

Natalie Portman kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olduğu ceketiyle kırmızı halıya damga vurdu Natalie Portman kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olduğu ceketiyle kırmızı halıya damga vurdu

-A sınıfı bir oyuncunun kırmızı halı görünümü 10 milyon dolara mal oluyor.

KATILIM BEDELİ 105 BİN DOLAR

-Vanity Fair partisine davetliler hariç katılmanın bedeli 105 bin dolar.

Heidi Klum ve Alessandra Ambrosio after party'nin dikkat çeken isimleri arasındaydı Heidi Klum ve Alessandra Ambrosio after party'nin dikkat çeken isimleri arasındaydı

-Kazanan filmin gişesi en az 15 milyon dolar artıyor.

LOBİ İÇİN 100 MİLYON DOLAR HARCANIYOR

- Hollywood, her yıl Oscar lobisi için 100 milyon dolar harcıyor.

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-Kazanan oyuncuların geliri yüzde 20 artıyor.

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