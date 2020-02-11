Oscar 2020 Ödülleri'nden ekonomik veriler

92. Oscar Ödülleri'nin Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini bulduğu gecede; sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri buluştu. Sinemanın en iyilerinin ilan edildiği gece ekonomik olarak da dengeleri değiştiriyor. İşte Oscar Ödülleri'nde dikkat çeken veriler:
-44 milyon dolara mal olan tören, Los Angeles'ı 130 milyon dolar kalkındırıyor.
-Töreni yayınlayan ABC kanalı, 149 milyon dolar kazandı.
30 SANİYELİK REKLAM 2.6 MİLYON DOLAR
-Yayın sırasında 30 saniyelik reklamlar 2.6 milyon dolardı.
-A sınıfı bir oyuncunun kırmızı halı görünümü 10 milyon dolara mal oluyor.
KATILIM BEDELİ 105 BİN DOLAR
-Vanity Fair partisine davetliler hariç katılmanın bedeli 105 bin dolar.
-Kazanan filmin gişesi en az 15 milyon dolar artıyor.
LOBİ İÇİN 100 MİLYON DOLAR HARCANIYOR
- Hollywood, her yıl Oscar lobisi için 100 milyon dolar harcıyor.
-Kazanan oyuncuların geliri yüzde 20 artıyor.