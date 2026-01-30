Oscar adayı "Hind Rajab'ın Sesi" Avrupa Konseyi'nde gösterildi

“BU FİLM, GAZZE'DEKİ SİVİLLERİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI GERÇEĞİ HATIRLATIYOR”



Gösterimin ardından filmin yapımcısı Nadim Cheikhrouha ve çevrim içi katılımla filmin yönetmeni Kaouther Ben Hania, seyircilerin sorularını yanıtladı.



Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, filmin gösterimi vesilesiyle Cheikhrouha'yı ağırladı. Berset, görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bu film, Gazze'de başta çocuklar olmak üzere sivillerin karşı karşıya kaldığı gerçeği ve uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde onları koruma yükümlülüğünü hatırlatıyor” dedi.



6 YAŞINDAKİ HIND RAJAB YARDIM İSTEMİŞTİ

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Rajab ile 5 akrabası bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Hind Rajab ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayı'nı arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te, Leyan Hamade'nin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Hamade'nin yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı. Hamade de arabadaki tüm aile gibi, telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybetmişti.