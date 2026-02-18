Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Bilal: Gideceğimiz başka yer yok
18.02.2026 17:32
"No Other Land" (Başka Toprak Yok) belgeselinin Filistinli yönetmenlerinden Hamdan Bilal.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yaşayan ve 2025'te Oscar ödülünü kazanan "No Other Land" belgeselinin yönetmenlerinden Hamdan Bilal, yaşadıklarını anlattı.
Filistinli yönetmen Hamdan Bilal, "No Other Land" belgeselinin 2 Mart 2025'te Oscar'ı kazanmasının ardından geçen bir senede, el-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta'da bulunan Susya köyünde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun tehdit ve saldırıları altında hayatını sürdürdü.
Basel Adra, Yuval Abraham ve Rachel Szor ile yönetmenliği paylaştığı "No Other Land" belgeselinde imzası olan Hamdan Bilal, Oscar'ı kazanmalarından bu yana geçen bir senede yaşadıklarına dair hissettiklerini anlattı.
Tel Aviv yönetimi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlerini terk etmesi için yaptığı saldırılara rağmen topraklarını terk edemeyeceğini belirten Bilal, “Burası benim evim. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada anılarım var” dedi.
Hamdan Bilal, “Biri evinizi elinizden alabilir. Size gitmenizi emreder ve siz gidersiniz. Hayat bu değildir” dedi.
Filistinli yönetmen, babasının şu an yaşadığı evde vefat ettiğini, burada iyi ya da kötü anılar biriktirdiğini ve adım adım bir hayat inşa ettiğini vurgulayarak, “Ayrıca gideceğimiz başka bir yer de yok. Başka bir seçeneğimiz yok” şeklinde konuştu.
“BURAYI KAYBETTİĞİMİZDE HAYATIMIZI KAYBETMİŞ OLACAĞIZ”
Filistin'i asla terk etmeyeceklerini vurgulayan ve "No Other Land" belgeseline atıfta bulunan Hamdan Bilal, tehlikeli şartlar altında yaşamak zorunda kalsalar da bununla yüzleşeceklerini belirtti.
Ödüllü belgeselin yönetmeni “Tüm hayatımızın burada, bu topraklarda olduğunu söyledim. Burayı kaybettiğimizde hayatımızı kaybetmiş olacağız. Gideceğimiz başka toprak yok” dedi.
“ARTIK ONLARIN SESİYİM”
Oscar ödülünü kazandıktan sonra Filistin topraklarını terk etmeyi düşünmediğini ifade eden Bilal, şöyle konuştu:
"Oscar'ı aldığımdan beri topluluğuma ve Mesafir Yatta'da yaşayan tüm köylere yardım etmek için çok çalışıyorum. Onların hikayelerini paylaşmam, onlara yardım etmem, tüm dünyadaki insanların gerçekliği anlamasını, Mesafir Yatta'yı, işgal altında nasıl yaşadıklarını bilmesini sağlamam gerekiyor."
bu motivasyonun "No Other Land" belgeselinin de temel unsuru olduğuna işaret eden yönetmen, " “Oscar'ı aldıktan sonra kaçmak olmaz. Bu doğru değil. Onları (Filistinlileri) bu şiddetli yıkıma tek başlarına terk etmek olmaz, hayır, asla. Artık onların sesiyim” dedi.
"No Other Land"ın (Başka Toprak Yok); yönetmenliğini Basel Adra, Hamdan Bilal, Yuval Abraham ve Rachel Szor üstleniyor.
“ÇOK ZOR BİR ANDI”
Belgesele büyük katkılar sunan arkadaşı Avde Hadalin'in öldürülmesi üzerine hissettiklerini anlatmaya çalışan Bilal, “Çok zor bir andı, çünkü o bana çok, çok yakındı. O benim kardeşim gibiydi. İçim parçalanmış gibiydi, çok üzgündüm, ağlıyordum. O an hissettiklerini anlatacak kelime bulamazsın” dedi.
“Eğer dünya sessiz kalmaya, Filistinlilerin ölümünü izlemeye, Filistinliler bedel ödemeye devam ederse burada gelecek olmayacak” diyen Hamdan Bilal, barış içinde yaşama hakları olduğunu ve bir şeyler yapılması gerektiğini belirtti.
“NO OTHER LAND” FİLMİ GERÇEK OLAYLARI ANLATIYOR
Batı Şeria'nın güney ucundaki Mesafir Yatta'da geçen belgeselde, Adra'nın, İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı yıkımı, canı pahasına, belgeleme çabasını anlatılıyor.
Gerçek olayların anlatıldığı ve 2019-2023 yılları arasında geçen filmde, Filistin topraklarında İsrailli yasa dışı fanatik Yahudiler ile İsrail ordusu tarafından uygulanan yıkım gözler önüne seriliyor.
"No Other Land" (Başka Toprak Yok), "En İyi Belgesel Oscar"ının yanı sıra 742üncü Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "En iyi belgesel" ödülüne de layık görüldü.