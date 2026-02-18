Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Bilal: Gideceğimiz başka yer yok

Filistinli yönetmen, babasının şu an yaşadığı evde vefat ettiğini, burada iyi ya da kötü anılar biriktirdiğini ve adım adım bir hayat inşa ettiğini vurgulayarak, “Ayrıca gideceğimiz başka bir yer de yok. Başka bir seçeneğimiz yok” şeklinde konuştu.

“BURAYI KAYBETTİĞİMİZDE HAYATIMIZI KAYBETMİŞ OLACAĞIZ”



Filistin'i asla terk etmeyeceklerini vurgulayan ve "No Other Land" belgeseline atıfta bulunan Hamdan Bilal, tehlikeli şartlar altında yaşamak zorunda kalsalar da bununla yüzleşeceklerini belirtti.

Ödüllü belgeselin yönetmeni “Tüm hayatımızın burada, bu topraklarda olduğunu söyledim. Burayı kaybettiğimizde hayatımızı kaybetmiş olacağız. Gideceğimiz başka toprak yok” dedi.



“ARTIK ONLARIN SESİYİM”



Oscar ödülünü kazandıktan sonra Filistin topraklarını terk etmeyi düşünmediğini ifade eden Bilal, şöyle konuştu:

"Oscar'ı aldığımdan beri topluluğuma ve Mesafir Yatta'da yaşayan tüm köylere yardım etmek için çok çalışıyorum. Onların hikayelerini paylaşmam, onlara yardım etmem, tüm dünyadaki insanların gerçekliği anlamasını, Mesafir Yatta'yı, işgal altında nasıl yaşadıklarını bilmesini sağlamam gerekiyor."

bu motivasyonun "No Other Land" belgeselinin de temel unsuru olduğuna işaret eden yönetmen, " “Oscar'ı aldıktan sonra kaçmak olmaz. Bu doğru değil. Onları (Filistinlileri) bu şiddetli yıkıma tek başlarına terk etmek olmaz, hayır, asla. Artık onların sesiyim” dedi.