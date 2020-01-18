Oscar partisinde sadece vegan menü olacak

Oscar'ın habercisi gözüyle bakılan 77. Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globes) çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla konuklara vegan yiyecek ve içecekler ikram edilmesi Oscar için de örnek oldu.

SADECE VEGAN OLACAK





Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri için de benzer bir karar alındı.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre; 9 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2020 Oscar Ödülleri öncesi Hollywood’un önde gelen ajanslarından WME tarafından 7 Şubat’ta düzenlenecek Oscar öncesi partisinde sadece vegan yiyecek ve içeceklere yer verilecek.

İLK DEFA UYGULANACAK



İlk defa böyle bir uygulamaya giderek menüsünü vegan hazırlamaya karar veren WME’nin üyeleri arasında vegan olarak yaşamını sürdüren ve Joker filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu kategorisinde Oscar’a aday olan Joaquin Phoenix de bulunuyor.



WME’nin düzenleyeceği partiye Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho, Charlize Theron, Jonathan Pryce ve Florence Pugh gibi önemli isimlerin katılması bekleniyor.