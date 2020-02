Oscar'a sayılı günler kaldı

92. Oscar Ödülleri törenine az bir zaman kaldı. Tören şekillenmeye başladı.



Gecenin en önemli anlarından biri kuşkusuz, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı anarken yaşanacak. Bryant, 90'ıncı Oscar Ödülleri gecesinde, "Dear Basketball" adlı yapım ile "En iyi kısa animasyon" ödülüne layık görülmüştü.



Tören geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sunucusuz gerçekleşecek. Ancak gelenek olduğu üzere ödülleri ünlü isimler sunacak.



Tamamı belirlenen listede Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King, Rami Malek, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Keanu Reeves, James Corden, Penélope Cruz gibi isimler yer alıyor.



Aday listesinde rekabet kıran kırana geçeceğe benziyor. "Joker" 11 adaylıkla zirvede yer alırken onu 10'ar adaylıkla "The Irishman" ve "Once Upon a Time in Hollywood" takip ediyor.



Tamamında Türkçe konuşulan belgesel "Honeyland" tam 2 adaylık kazandı.



Oscar ödülünü kucaklayan isimler, 215 bin dolar yani 1,5 milyon liraya yakın tutarda hediye çantası da alacak. Çantada Antarktika ve Akdeniz’e gemi turu biletleri, binlerce dolarlık çikolata, vitray portreler ve altın varaklı sabunlar var.



Oscar'ın kazananları 9 Şubat gecesi Los Angeles'teki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.