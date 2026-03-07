Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" tablosu açık artırmaya çıkıyor
07.03.2026 15:43
Osman Hamdi Bey, "Kaplumbağa Terbiyecisi" ve "Silah Taciri" gibi eserleriyle biliniyor.
Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in önemli eserlerinden "Cami Kapısında (At the Mosque Door)", Londra'da müzayedeye çıkacak.
Osman Hamdi Bey'in “Cami Kapısında (At the Mosque Door)” adlı eseri 25 Mart'ta Londra'da müzayedeye çıkacak. Ünlü ressamın önemli eserlerinden biri olan “Cami Kapısında”, "19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı" müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.
Doğrudan sanatçıdan 1895 yılında satın alınan eser ilk kez açık arttırmaya çıkacak. Tablo için 2 milyon ile 3 milyon sterlin (yaklaşık 120-178 milyon TL) arasında bir değer biçiliyor.
Londra'daki müzayede evinin 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu belirterek, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade etti.
"ORYANTALİST SANAT ANLAYIŞINI ANLAMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEK"
O'Brien, eserin çağdaş bir sokak sahnesini 15. yüzyıl Osmanlı cami mimarisine ait unsurlarla bir araya getirdiğini aktararak, tablonun Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.
"Cami Kapısında" tablosunda tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği belirtiliyor.
Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" eseri de seneler önce yapılan müzayedede 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) alıcı bulmuştu.
OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?
Seçkin bir Osmanlı ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Hamdi Bey, 1860'ların başında hukuk eğitimi almak üzere Paris'e gönderilmiş, ancak burada resim ve arkeoloji alanlarında kendini geliştirdi.
Doğulu konuları tasvir etmek için Batılı sanat tekniğini benimseyen Hamdi Bey, yalnızca 19. yüzyılda Oryantalist sanat için büyüyen pazara yanıt vermekle kalmadı, aynı zamanda Müslüman kültürüne dair derin anlayışını Osmanlı yaşamının incelikli ve saygılı tasvirlerini yaratmak için kullandı.
Paris'te Gustave Boulanger ve ünlü oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un etkisi altında eğitim alan Osman Hamdi Bey, Osmanlı ile Avrupa sanat dünyası arasında köprü kuran sanatçılar arasında gösteriliyor.
1881'de müdürlüğüne getirildiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde (Müze-i Hümayun) Türk müzeciliğinin temelini atan Osman Hamdi Bey, 1884'te yürürlüğe giren "Asar-ı Atika Nizamnamesi" ile de tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayarak kültürel mirasın korunmasında tarihi bir rol oynamıştı.