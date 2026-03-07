Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" tablosu açık artırmaya çıkıyor

Osman Hamdi Bey'in “Cami Kapısında (At the Mosque Door)” adlı eseri 25 Mart'ta Londra'da müzayedeye çıkacak. Ünlü ressamın önemli eserlerinden biri olan “Cami Kapısında”, "19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı" müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

Doğrudan sanatçıdan 1895 yılında satın alınan eser ilk kez açık arttırmaya çıkacak. Tablo için 2 milyon ile 3 milyon sterlin (yaklaşık 120-178 milyon TL) arasında bir değer biçiliyor.

Londra'daki müzayede evinin 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu belirterek, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade etti.

"ORYANTALİST SANAT ANLAYIŞINI ANLAMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEK"



O'Brien, eserin çağdaş bir sokak sahnesini 15. yüzyıl Osmanlı cami mimarisine ait unsurlarla bir araya getirdiğini aktararak, tablonun Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

"Cami Kapısında" tablosunda tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği belirtiliyor.