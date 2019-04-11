11 yıl önce hayatını kaybeden Osman Yağmurdereli'nin eşi Esin Yağmurdereli, bakıcısı tarafından soyuldu.

Hürriyet gazetesinden İsmail Bacanak'ın haberine göre, kısa süre önce bir bakıcı hizmetleri şirketinden kendisine yardımcı olması için bir kişi çağıran Yağmurdereli, eve gelen Azeri kişi tarafından çayına ilaç katılıp uyutuldu.

Bakıcı evdeki ziynet eşyalarını, gümüş takımları ve Osman Yağmurdereli'nin özel eşyalaırnı alarak kayıplara karıştı.

Olayın peşine düşen ve hırsızın Azerbaycan'a döndüğünü öğrenen Yağmurdereli, yasal işlemler için talepte bulunduğunu belirterek, "Zaten 3 gün evde kaldı. Sonrasında bu olay yaşandı. En büyük eksiklik bakıcı şirketlerinde... Ben o kişiyi Allah'a havale ediyorum... Orada gerekli cezayı alması için çalışacağım. Anne ve babalar da çocuk bakıcılarına dikkat etsinler, iyi araştırsınlar" dedi.