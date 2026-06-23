Osmanlı'nın mukaddes emanetleri Samsun'da sergileniyor

23.06.2026 16:34

Osmanlı'nın mukaddes emanetleri Samsun'da sergileniyor
IHA

Sergide Kabe örtüsü, asırlık Kur'an-ı Kerimler ve el yazması eserlerin de aralarında bulunduğu 36 eser ziyaretçilerini bekliyor.

İHA
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Osmanlı döneminden bugüne ulaşan mukaddes emanetler, Samsun'da açılan sergide ziyaretçilerini bekliyor.

Osmanlı döneminden bugüne ulaşan ve dini, tarihi açıdan büyük önem taşıyan eserlerin sergilendiği "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" adlı sergi, Samsun Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergiyi ziyaret edenler, İslam tarihine ışık tutan birçok nadide eseri yakından inceleme fırsatı buluyor.

 

Sergide Kabe örtüsü, Kabe kapısı örtüleri, Kabe anahtarı kesesi, asırlık Kur'an-ı Kerimler, hac vekaletnamesi, mühürler, kandiller, Kabe çinisi ve el yazması İhlas-ı Şerif gibi eserler yer alıyor.

 

ESERLER DÖNEMİN SANAT ANLAYIŞINI VE EL İŞÇİLİĞİNİ DE YANSITIYOR

 

Toplam 36 eserin bulunduğu sergide, Osmanlı'nın mukaddes emanetlere verdiği önem ve bu eserlerin günümüze ulaşan kültürel mirası gözler önüne seriliyor. Tarihi eserler, taşıdıkları manevi değerlerin yanı sıra dönemin sanat anlayışı ve el işçiliğini de yansıtıyor.

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