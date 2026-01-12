Otizimli barbie detaylı tasarımıyla piyasaya çıkıyor

2023 yılında gişe rejkorları kıran Barbie filminin ardından, Barbie bebeklere yönelik geliştirme çalışmaları hızlandı. Üretici firmanın Tip 1 diyabetli bebeği piyasaya sürmesinin üzerinden 6 ay geçmesiyle otizimli barbie'yi piyasaya sürüyor.

The Guardian News'in haberine göre otizmli barbie, çocukların barbie olma hayalini otizmlilerin de yaşaması ve barbie bebeklerinin tüm dünyayı kapsaması amacıyla tasarlandı. ABD merkezli Otizmli Kendi Kendini Savunma Ağı adlı yardım kuruluşuyla iş birliği içinde yaratılan otizmli Barbie, otizmli çocukların dünyayı deneyimleme, algılama ve onunla iletişim kurma biçimlerinden bazılarını temsil etmek üzere detaylar taşıyor.

Tasarlanan bebeğin parmak ucunda stresi azaltmaya yardımcı olan bir stres çarkı var. Duyusal aşırı yüklenmeyi azaltmak için gürültü önleyici bir kulaklık, iletişime yardımcı olmak için ise bir tablet taşıyor.

İlk barbie bebekler 1959 yılında piyasaya çıkmasına rağmen 2009 yılına kadar farklılıkları göz önüne alarak tasarlanan bebekler bulunmuyordu. Şimdi ise görme engelli bebeklerin yanı sıra tekerlekli sandalyede oturan, Down sendromlu, protez bacaklı bebekler bulunuyor.