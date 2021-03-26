Öykü Arin Çukur dizisinin setinde

Lösemi tedavisi gören babasının verdiği yarı uyumlu nakille hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (6), 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına destek veren 'Çukur' dizisinin setini ziyaret etti. Sette keyifli haliyle dikkat çeken Öykü Arin, oyuncu Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu ile sohbet etti, onlara şarkı söyledi.

DHA 26.03.2021 - 15:11

Öykü Arin Çukur dizisinin setinde

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Öykü Arin'e bağışladığı ilik, başka çocuğa umut oldu

Öykü Arin'e bağışladığı ilik, başka çocuğa umut oldu

İzmir'de yaklaşık 2 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı.

Yurt içi ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, Covid-19 nedeniyle steril ortamlarda kalmaya çalışıyor. Geçen ağustos ayında İzmir'deki evine dönen Öykü Arin'in kontrolleri devam ediyor.

'ÇUKUR' SETİNİ ZİYARET ETTİ

Tedavisinin başlarında 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyaları düzenlenerek, binlerce kişi Öykü Arin'e umut olmak için kök hücre bağışında bulundu. Öykü Arin için başlatılan kök hücre bağışına birçok dizi ve filmden destek geldi. 'Çukur adlı dizide de kök hücre bağışını destekleyici duvar yazıları ve sahneler yer aldı. Geçen günlerde İstanbul'a giden Öykü Arin, yeni yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı. Şu sıralarda İstanbul'da bulunan Öykü Arin, kendisine destek olan Çukur dizisinin çekildiği seti ziyaret etti. Set ortamında keyifli dakikalar geçiren Öykü Arin, 'Yamaç' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ve 'Aliço' karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu'yla sohbet ederek, onlara şarkı söyledi.

ÖYKÜ ARİN HASTALARA UMUT OLDU

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